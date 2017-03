Arrancaram esta terça-feira, na Academia Sporting, os trabalhos com vista ao embate do próximo sábado diante do Tondela. A grande novidade da sessão orientada por Jorge Jesus passou pela chamada de 10 jogadores da equipa B dos leões, entre os quais os defesas Mauro Riquicho, Fidel Escobar e Diogo Nunes, assim como o médio-ofensivo Bilel Aouecheria.Os titulares no encontro frente ao V. Guimarães, no passado sábado, fizeram treino específico.A sessão contou com a presença de Luís Martins, treinador da equipa B dos leões.

Autor: Bruno Fernandes