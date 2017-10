Continuar a ler

Um encontro com os flavienses para o qual Jesus está já advertido para as eventuais dificuldades: "As equipas do Luís Castro disputam o jogo com os grandes, como costumo dizer, palmo a palmo. Para o fazer, é preciso ter qualidade e trabalho, algo que as equipas dele têm. Estou ciente de que o Chaves nos vai criar problemas. Não sofrendo golos, tentará complicar-nos em determinados momentos. Temos de estar preparados para isso, como fazemos sempre com todos os jogos. Os nomes dos adversários não condicionam em nada o Sporting. O que condiciona são algumas estratégidas ou pormenores dos jogos, mas não os adversários".





Esbracejou, irritou-se e saiu: Coentrão não gostou de ser substituído

Fábio Coentrão pareceu ter saído chateado quando foi substituído por Jorge Jesus no duelo com a Juventus, mas o técnico do Sporting garantiu este sábado, em conferência que nada sucedeu entre si e o lateral esquerdo dos leões. Ainda assim, segundo o técnico, o internacional português foi sempre substituído, algo que na verdade não sucedeu: diante do Moreirense e Steaua Bucareste atuou os 90 minutos."Não há nada a esclarecer. Desde que chegou foi substituído em todos os jogos. Este jogo foi exatamente a mesma coisa dos outros. Os jogadores sabem que o treinador decide. O Fábio felizmente acabou o jogo em condições físicas propícias para jogar amanhã e amanhã jogará. Isto se não acontecer nada...", disse o técnico do clube de Alvalade, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Chaves, marcado para as 20:15 de domingo.

Autor: Fábio Lima