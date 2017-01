Continuar a ler

A lesão sofrida pelo capitão foi mesmo apontada como um momento-chave da partida. "O Adrien é um jogador titular da seleção que foi campeã da Europa. É um jogador de nível alto. Ele já jogou muitos jogos e o Sporting não ganhou. Ele tem uma influência muito grande quando a equipa está a defender. Parece fácil, mas nem todos os jogadores o sabem fazer. Ele tem o 'timing' certo, frisou Jorge Jesus.



A exibição de Alan Ruiz foi igualmente salientada pelo treinador. "A Alan Ruiz sempre foi aposta. Ele veio de um campeonato diferente e de uma equipa com poucos objetivos desportivos e veio para uma equipa enorme em relação a objetivos e modelo de treino. Já tinha dado boas indicações e hoje voltou a jogar bem. Tem um último passe de boa qualidade. Fez uns primeiros 45 minutos muito bons. Depois começou a ficar cansado e a desposicionar-se, por isso é que saiu", acrescentou.



Jorge Jesus não esteve no banco de suplentes devido a castigo mas compareceu na sala de imprensa para analisar o encontro frente ao Feirense, no qual o Sporting acabou por vencer por 2-1 mas não evitou algumas dificuldades na segunda parte."Foi uma boa primeira parte. Tivemos os primeiros 45 minutos muito dinâmicos. Surpreendemos, com alguma facilidade, a última linha defensiva do Feirense. Poderíamos ter feito o 3-0 com uma bola do Gelson. Na segunda parte o Feirense melhorou. Com a saída do Adrien perdemos alguma capacidade de pressão no meio campo. Com a entrada do Bryan Ruiz reequilibrámos", começou por referir o técnico leonino.

Autor: Lusa