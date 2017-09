Está cedido por empréstimo pelos croatas do Rijeka mas pode só ter precisado de um jogo para convencer o Sporting a acionar a cláusula de opção de compra. Stefan Ristovski assinou exibição positiva na sua estreia a titular, surpreendendo Jorge Jesus pelo grau de entrosamento demonstrado.

Record sabe que Ristovski foi um dos jogadores diante do Marítimo que mais agradou a Jesus. O internacional macedónio foi lançado no lugar de Cristian Piccini e a sua exibição foi suficiente para garantir ao treinador que pode ser alternativa válida ao lateral italiano, titular desde o início da temporada.

Continuar a ler

Referenciado pelo departamento de prospeção do Sporting (‘scouting’) há vários meses, Ristovski acabou por não se enquadrar como primeira escolha da estrutura leonina, que elegeu Piccini desde a hora inicial, tendo a sua contratação sido oficializada ainda antes do final da temporada passada. A necessidade de encontrar alternativa válida e também um concorrente para o italiano reconduziu o Sporting à pista de Ristovski. O lateral está cedido pelos croatas com opção de compra fixada em 2,25 milhões de euros, a pagar mediante objetivos.

Piccini na frente... por agora

Jorge Jesus elegiou a exibição de Ristovski mas não deixou de vincar que este ainda está longe de ter conquistado um lugar no onze. "Quando Piccini não estiver em condições, Ristovski dá-nos segurança. Era disso que andávamos à procura. Ainda não está completamente adaptado, mas já nos dá toda a tranquilidade para quando precisarmos dele", justificou. *

Números

2,25 milhões de euros, eis em quanto está fixada a cláusula de compra, a exercer pelo Sporting mediante a concretização de objetivos ao longo de 2017/18.

93 minutos pelos leões, entre Olympiacos (3) e Marítimo (90). Ristovski fez a estreia a titular anteontem, dando garantias de que pode ser opção válida.

2 posições. Ristovski é um lateral polivalente que garante a Jesus soluções à direita e à esquerda da defesa leonina.