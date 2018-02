Jorge Jesus saiu este domingo em defesa de Fábio Coentrão. O lateral esquerdo leonino não vai a jogo com o Tondela uma vez que está a cumprir castigo depois de ter cuspido na direção de adeptos do FC Porto."Ele está a passar aquilo que eu passei no meu primeiro ano no Sporting. Tudo o que ele faz é realçado. No entanto, eu no meu primeiro ano não fui tão visado pelos resultados desportivos. Se chorou, chorou. Se deu um soco no banco, deu um soco no banco... O Fábio tem de se adaptar ao facto de que ele é o foco de tudo o que não é normal. Ele tem de estar preparado emocionalmente e saber que isto faz parte do jogo e da profissão dele. O futuro dele? O Real Madrid é que é dono do jogador. O que sei é que se continuar a jogar a este ritmo... Já fez mais jogos do que em três anos de Real, se continuar assim, seguramente não vai ter o Sporting, vai ter muitos clubes da Europa atrás dele", afirmou o treinador so Sporting na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Tondela (amanhã, às 20 horas).