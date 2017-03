Sem perspetivas de conseguir lutar pelo título - a distância para o primeiro lugar é de 11 pontos -, Jorge Jesus admitiu este sábado que tem de encontrar novos focos de motivação para os seus jogadores, ainda que deixe claro que não deixa os seus futebolistas 'desligar a ficha' perante a falta de objetivos. E explica porquê."Desligar a ficha não deixo e porque jogam no Sporting . Há a responsabilidade acrescida de estar no Sporting, de jogar sempre para a vitória. Para lá disso, têm de defender a posição de Champions. Diretamente é difícil, mas ainda temos a entrada pela pré-eliminatória. Independentemente disso, tens de ter a tua paixão e dignidade profissional em função do clube que representas. É uma instituição muito grande. Não estou habituado a isto, costumo lutar sempre pelos primeiros lugares, inclusivamente no último ano. Mas tenho a mesma ansiedade e adrenalina, a mesma responsabilidade de querer que a equipa jogue com qualidade", garantiu, à SportTV.

Autor: Fábio Lima