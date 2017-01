Jorge Jesus deverá apresentar esta noite um onze com cinco alterações relativamente ao encontro da Taça CTT com o V. Setúbal a meio da semana. O treinador vai promover o regresso de quatro das principais referências da equipa ao longo da época, isto numa altura em que a margem de erro na perseguição ao 1º lugar é nula. Bruno César, Adrien, Gelson Martins e Bas Dost, depois de terem sido poupados parcial ou totalmente no Bonfim, vão regressar à equipa titular dos leões, nas vagas de Jefferson, Elias, Markovic e Castaignos; nota para o facto de Bruno César poder fixar-se na lateral esquerda, após rodar por várias posições. Em sentido inverso, o técnico poderá gerir a condição física de Bryan Ruiz, que é um fator de preocupação de Jesus neste momento da temporada. Para o lugar do costa-riquenho, que jogou no apoio a Castaignos frente ao V. Setúbal, JJ pondera dar nova oportunidade a Alan Ruiz. A vaga nas costas do ponta-de-lança tem sido uma das mais instáveis, fruto do rendimento aquém das expectativas das diferentes soluções testadas. Alan Ruiz foi titular no Restelo com o Belenenses em dupla com Bas Dost.