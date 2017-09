Continuar a ler

"Ou um ou outro será lançado. A fase de construção do Barça é muito forte, através do Busquets. Vou lançar um jogador que, taticamente, seja importante no momento em que o Sporting estiver a defender na zona de construção do Barça", concluiu. Por outro lado, o treinador não adiantou se vai lançar Bas Dost ou Doumbia de início, depois de ter apostado no costa-marfinense na primeira jornada da fase grupos, no triunfo frente ao Olympiacos (3-2), em Atenas."Ou um ou outro será lançado. A fase de construção do Barça é muito forte, através do Busquets. Vou lançar um jogador que, taticamente, seja importante no momento em que o Sporting estiver a defender na zona de construção do Barça", concluiu.

Jorge Jesus recusou que o empate contra o Moreirense, para o campeonato, e o clássico com o FC Porto, no domingo, tenham qualquer impacto na partida europeia com o Barcelona, até porque esta será uma montra para alguns jogadores leoninos."Trabalhámos a pensar no Barcelona e não no jogo para o campeonato. Todo o Mundo vai ver este jogo entre Sporting e Barcelona. É importante para o Sporting e para todos os jogadores se mostrarem. Vamos tentar ter qualidade no jogo, porque confiança temos", disse em conferência de imprensa.

Autor: Lusa