"Descompressão? Vamos tentar que isso não aconteça. O resultado em Cazaquistão dá-nos alguma segurança, mas a responsabilidade é a mesma. Ainda há um jogo por se fazer e que temos de ganhar. Precisamos de ganhar a eliminatória. Nós, Portugal, estamos numa luta com as equipas da Rússia no ranking da UEFA. As vitórias não são apenas importantes para os clubes, mas também para o ranking. Eu olho para esse fator."



"O Sporting tem sido uma equipa com alma e com capacidade de sofrimento que tem dado resposta às vitórias. Foram duas desvantagens transformadas em vitórias", encerrou Jorge Jesus referindo-se à confiança que reina na equipa.

O Sporting treina esta quarta-feira pela primeira vez depois do triunfo em Tondela para a Liga NOS (segunda-feira), embate da Liga NOS encaixado entre as duas mãos dos 16-avos-de-final da Liga Europa. Os leões recebem o Astana na quinta-feira (18 horas) e Jorge Jesus fez referência ao importante pormenor da sequência de jogos em palcos diferentes na conferência de imprensa do jogo onde se espera que a equipa portuguesa confirma a continuidade na competição da UEFA, depois do triunfo por 3-1 no Cazaquistão"A equipa técnica muda o 'chip' em função das estratégias que monta. Hoje vai ser o primeiro treino que teremos com a equipa desde que viemos de Tondela. É hoje que nos vão dar sinais para o nosso 'chip' mudar", começou por sublinhar o treinador do Sporting, falando depois do efeito que pode ter o 3-1 conseguido no Cazaquistão: