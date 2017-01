Jorge Jesus explicou esta sexta-feira que a baixa de rendimento afeta toda a equipa e não apenas William e Adrien, jogadores que tinha citado numa recente entrevista à Sporting TV como estando a render menos do que na época passada."Falei do Adrien e do William mas, como treinador, tenho de lembrar que o Sporting atá à 13.ª jornada andou na frente, ou a dois pontos, e a partir daí é que tivemos esta desvalorização da qualidade da equipa. Não passa pelo William e Adrien, está a passar por todos", esclareceu o técnico em conferência de imprensa.Para tal contribui em muito a ausência de vitórias, entre outros fatores: "Quando não ganhas, perdes confiança. É natural que todas as equipas e todos os jogadores tenham menos rendimento. Quando sentes que vais desvalorizando e não ganhando - e quando nalguns jogos não teve a ver contigo - ficas ainda pior".

Autor: Luís Miroto Simões