Sérgio Conceição queixou-se do apertado calendário que o FC Porto tem de enfrentar , com o jogo desta noite, diante do Belenenses, a ser disputado menos de 72 horas depois do último duelo europeu, e Jorge Jesus diz até perceber o ponto de vista do homólogo portista, mas recorda que esse problema... não é seu."É uma opinião do Sérgio, que percebo perfeitamente, pois já passei por isso. Importa aqui é o jogo com o Braga. O Porto é um problema do Porto. Face às equipas que jogam à quinta... Mas como sabem, havendo seleção, o calendário obriga a que o jogo seja no domingo. Nós vamos jogar com o Braga e tem de ser assim, como é com o Guimarães", explicou.

Autor: Fábio Lima