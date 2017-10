Continuar a ler

"Na primeira parte perdemos taticamente algum poder em relação à organização defensiva, pois o Rio Ave teve muita bola nessa fase. Emendámos alguns jogadores e a segunda foi mais equilibrada. Podia haver golo em qualquer uma das balizas... Acabámos por vencer, depois de na segunda parte termos tido uma melhor organização defensiva. Mas é assim que se fazem os campeões. Os campeões fazem-se como o Sporting jogou aqui", frisou.



"A nossa primeira pressão começou mal em termos de posicionamento, pois os nossos jogadores não sabiam o que andavam para ali a fazer. O Rio Ave saía com facilidade e entra na nossa última linha também com facilidade, com os alas a vir para dentro. A equipa não estava à espera destes movimentos... Bem, até estava, que nós tínhamos passado essas ideias, mas durante a primeira parte estava desejo para que o intervalo chegasse para corrigir isso", admitiu.



A finalizar, JJ elogiou o papel de Bas Dost e de Rui Patrício: "Dou os meus parabéns a todos. Ao Bas por ter sido determinando e ao Rui Patrício, pois fez três ou quatro defesas ao nível da sua classe, que é de classe mundial. Está muito bem, sente-se feliz e isso no rendimento nota-se."





O resumo do Rio Ave-Sporting (0-1)

Bas Dost colocou leões em vantagem na reta final

Rui Patrício voou para impedir golo do Rio Ave

Óscar Barreto obrigou Rui Patrício a aplicar-se

"Aliviado" pelo triunfo alcançado pelo Sporting em casa do Rio Ave , Jorge Jesus reconheceu que a vitória dos leões em Vila do Conde foi alcançada depois de um jogo complicado, mas frisou que é neste tipo de encontros que se fazem os campeões."Aliviado ficamos sempre depois dos jogos. Ter vencido aqui hoje, depois do jogo, é normal que me sinta mais aliviado. Era um jogo que sabíamos que teria um grau de dificuldade elevado, é sempre assim aqui em Vila do Conde. No ano passado perdemos 3-1... Foi um jogo extremamente difícil", começou por analisar, à SportTV.

Autor: Fábio Lima