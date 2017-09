Continuar a ler

Ainda assim, o técnico reconheceu não conhecer "o tema do Paris SG com profundidade", mas salientou que situações destas são "algo normal no futebol e que acontecem em muitas equipas."Recorde-se que Jéremy Mathieu, defesa central dos leões, também abordou o assunto , na segunda-feira, ao mesmo jornal, referindo que no Sporting nunca existiu um problema do género. Porém, sublinhou que, caso um jogador queira dar a oportunidade a outro de marcar bolas paradas, Jorge Jesus entrega o poder de decisão aos atletas.

Jorge Jesus abordou, em entrevista publicada no jornal 'Marca', esta terça-feira, a polémica entre Neymar e Cavani, no PSG, e reforçou o papel da liderança do treinador, não imaginando uma disputa do género num plantel dirigido por si."Creio que uma situação dessas não me aconteceria. O treinador tem que liderar, falar com os marcadores e estabelecer as prioridades. Assim, eles sabem que já está determinado que quem marca é A ou B. Se, entre eles, querem mudar, que o façam, isso parece-me bem", destacou, na véspera do jogo que opõe o Sporting ao Barcelona, em Alvalade (quarta-feira, 19H45).