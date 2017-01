Para Jorge Jesus, o polémico episódio da ida de Bruno de Carvalho ao balneário no final do jogo da Liga NOS, em Chaves, é visto como um 'desabafo' do presidente com os capitães de equipa, como, aliás, sucedeu noutras ocasiões, tendo o técnico leonino como um dos protagonistas."Os presidentes, como é normal, vão ao balneário, antes e depois dos jogos. Eu não estava, não podia estar nas instalações. Em todos os jogos, o presidente está comigo, desabafa comigo, naquele desabafou com os dois capitães. O presidente tem todo o direito a expor as suas ideias", explicou o treinador do Sporting, na conferência de imprensa desta sexta-feira, de lançamento do encontro de sábado, no Estádio dos Barreiros, frente ao Marítimo.

Autor: Marta Correia Azevedo