Jefferson regressou à convocatória e desde logo foi aposta na equipa titular do Sporting. Porém, não se livrou... de várias chamadas de atenção por parte de Jorge Jesus, sendo que o lateral-esquerdo foi, inclusivamente, um dos elementos que por mais vezes mereceu reparos do técnico.Ainda antes do golo de Alan Ruiz, aos 20’, o Rio Ave havia explorado por diversas vezes o corredor do lateral brasileiro, o que motivou a primeira emenda de Jesus, numa altura em que o jogo estava parado por lesão de Lionn.Oito minutos depois, voltou a ser chamado ‘à pedra’ pelo técnico, que com constantes correções ao seu posicionamento tentava alertar o defesa para o perigo do ataque dos vila-condenses.