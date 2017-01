Continuar a ler

No final da sessão deste domingo, Jorge Jesus deu autógrafos e tirou fotografias com os adeptos. O mesmo sucedeu com os jogadores no momento em que estes entrararam para o autocarro tendo em vista o regresso à unidade hoteleira.



No final da sessão deste domingo, Jorge Jesus deu autógrafos e tirou fotografias com os adeptos. O mesmo sucedeu com os jogadores no momento em que estes entrararam para o autocarro tendo em vista o regresso à unidade hoteleira.

O Sporting testou este domingo a marcação de penáltis no treino realizado em Vila Pouca de Aguiar , para preparar o novo encontro com os flavienses de terça-feira para a Taça de Portugal. Isso aconteceu já depois do mini-jogo entre os 13 jogadores que marcaram presença na sessão de trabalho mas Jorge Jesus pediu para que esse momento não fosse filmado.Em Vila Pouca de Aguiar estiveram os jogadores que não foram utilizados no jogo de sábado para a Liga NOS mais Paulo Oliveira, que entrou aos 78 minutos para o lugar de Bas Dost. Os outros 13 futebolistas convocados ficaram no hotel a fazer treino de recuperação.

Autor: António Adão Farias