João Palhinha foi titular no jogo deste sábado com o Estoril (triunfo do Sporting por 2-0) e no final Jorge Jesus explicou a aposta no jovem jogador leonino."Apostei no Palhinha, porque era um jogo fora e porque defensivamente ia ser um jogador forte, para o Alan Ruiz não baixar tanto no processo defensivo da equipa. Na sua fase de construção falta ter algum conhecimento, mas esteve bem e com o tempo vai melhor. Com bola ainda não está muito confortável, mas vai dando os seus passos. Em casa teria tomado outras decisões, mas fico feliz pelo jogo dele", referiu.