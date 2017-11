O Sporting tem no seu plantel dois avançados de renome internacional (Bas Dost e Seydou Doumbia), mas apenas o holandês é opção habitual para Jorge Jesus e raramente o técnico coloca ambos a jogar juntos. O técnico foi questionado por essa temática e explicou assim a sua opção."Cada treinador tem a sua forma de potencializar os jogadores, tanto do ponto de vista coletivo como individual. Cada treinador tem a sua forma de olhar para o jogo de modo a acasalar a dupla de avançados em função da ideia. O Doumbia ainda não tem o conhecimento que quero que tenha quando está em jogo. Isto comigo não é cada um pela sua cabeça; é pela minha e pela deles. Como ainda não senti que fosse capaz de fazer os movimentos a dois com o Bas, não tem sido tão requisitado. E vai continuar a ser assim até eu achar que está como quero"

Autor: Fábio Lima