Lazar Markovic foi um dos reforços mais sonantes do Sporting para 2016/17 mas acabou por nunca se afirmar e saiu agora, rumo ao Hull City, passado somente meia temporada. Em entrevista à Sporting TV, Jorge Jesus avançou com dois grandes motivos para o facto de o sérvio ter sido um 'flop' em Alvalade."Markovic não jogava há ano e meio, portanto quando chegou ao Sporting, já com o campeonato a decorrer, teve alguma dificuldade em apanhar a intensidade e ideia da equipa. Depois teve outro problema: De um lado joga Gelson, que fez uma abertura de campeonato espetacular, do outro lado Bryan que tinha feito um campeonato espetacular. Estes dois 'problemas' que o Markovic teve fez com que ele não se afirmasse. Um jogador que veio de uma euipa grande pensando que chegava aqui e jogava, não jogou, começou também... não digo a desmotivar-se mas a perceber que dificilmente jogava, e não tendo o seu espaço procurou um compromisso indiviudual dele: ou seja, 'se não me consigo projetar aqui, se calhar seria melhor eu procurar outro caminho'. E foi isso", explicou o treinador do Sporting.De resto, Jesus explicou no que consistirá o emagrecimento do plantel, adiantando alguns nomes: "A equipa não está já nas competições todas para poder ter um plantel como tínhamos, de 27 jogadores mais três guarda-redes. E achámos assim porque o nosso plantel foi feito em cima do fecho do mercado de verão, quando tivemos de ir à procura de alguns jogadoes que chegaram aqui com muita vontade e ilusão, pensando que poderiam ser primeiras opções, como Markovic, Joel, Elias ou o André. Que vieram de equipas grandes e pensaram que podiam ser primeiras opções. Não foram e neste momento há interesses coletivos e individuais. E também é verdade que não jogando tanto, esses jogadores têm mercado e têm sido solicitados. O presidente e eu estamos a trabalhar em cima disso. Falta uma semana."

Autor: João Socorro Viegas