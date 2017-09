Jorge Jesus sabe que Fábio Coentrão tem uMa situação 'singular' no plantel do Sporting. Em entrevista À 'Marca', o treinador do Sporting sublinhou que a situação do lateral, emprestado pelo Real Madrid, está a melhorar, mas há sempre um longo caminho para percorrer."O Fábio jogou 280 minutos na época passada. Aqui já leva mais de 500. O dobro. Há que ter em conta que que vem de um período longo de paragem. É passo a passo e temos de ter muito cuidado em trabalhar com ele individual e coletivamente. A lesão na seleção também não foi boa, nem para ele nem para o Sporting. Obrigou a ter de voltar a recuperar. Agora está 50-60% daquilo que ele pode vir a ser, mas voltará", assumiu.E prosseguiu: "Psicologicamente está recuperado. É um rapaz que tem paixão e que gosta muito de jogar. Precisa é de minutos e de estar bem, sem lesões. Que possa treinar com intensidade. Num mês vai voltar a ser o Coentrão que eu conheço".