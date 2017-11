Alan Ruiz não constou da lista de eleitos com o Famalicão por opção técnica de Jorge Jesus. O treinador dos leões preferiu ‘guardar’ o avançado argentino para o duelo com o Olympiacos, como medida de prevenção dado que o jogador recuperou recentemente de uma lesão.Segundo foi possível apurar, tratou-se, de facto, de uma opção técnica, já que Alan Ruiz não sofreu qualquer recaída do problema muscular nos adutores da coxa esquerda, mazela que vinha debelando desde o início de outubro. Foi poupado tendo em vista o duelo da Champions, tal como Jesus sublinhou na conferência após o duelo com o Famalicão. "Se quisesse, poderia tê-lo convocado, mas não quis arriscar. Quero tê-lo em pleno com o Olympiacos", vincou.