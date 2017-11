Jorge Jesus não gostou nada da maneira como a linha defensiva se posicionou durante a 1ª metade do jogo e deixou-o bem expresso na forma como se dirigiu aos seus jogadores. O primeiro visado foi desde logo Coates quando, aos 6 minutos do encontro, deixou que Mabil escapasse nas suas costas e criasse perigo com um remate cruzado que Rui Patrício parou. Jorge Jesus saiu da área técnica e exigiu concentração ao uruguaio, mas a verdade é que, pouco tempo depois, sucedeu a mesma coisa. E com os mesmos protagonistas, Coates e Mabil. Aí o treinador do Sporting olhou para o relvado e abanou a cabeça, frustrado pela forma como o australiano voltou a ganhar espaço nas costas.Sempre muito interventivo, Jorge Jesus também não deixou de corrigir Fábio Coentrão na forma como procurou pôr o jogador do Paços fora-de-jogo e deu um ‘raspanete’ a Gelson, após uma perda de bola na defesa.