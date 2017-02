Continuar a ler

Jesus tem por hábito dar treino na manhã de cada jogo, mas os convocados entram em estágio na véspera. Neste caso, esta sexta-feira, com concentração em Alvalade e pernoita na Academia Sporting. No treino matinal desta sexta-feira, Jesus contou com 23 jogadores, entre os quais três guarda-redes (Azbe Jug, Beto e Rui Patrício). Foi o último treino antes de os jogadores conhecerem a lista de eleitos para a 23.ª jornada da Liga.Jesus tem por hábito dar treino na manhã de cada jogo, mas os convocados entram em estágio na véspera. Neste caso, esta sexta-feira, com concentração em Alvalade e pernoita na Academia Sporting.

Adrien Silva foi a grande baixa do último treino antes da convocatória para o jogo com o Estoril. A lesão do capitão do Sporting obriga o treinador a remodelar a estratégia, sendo essa a grande dúvida do momento. Quem joga no lugar de Adrien? Bruno César, Bryan Ruiz, Francisco Geraldes e William Carvalho (com Palhinha na posição 6) são as alternativas à disposição.

Autor: António Adão Farias