Ainda que numa pergunta anterior tenha deixado no ar a possibilidade de lançar William Carvalho e Fábio Coentrão , Jorge Jesus deixou a certeza de que terá à sua disposição todos os jogadores aos cuidados do departamento médico após a paragem das seleções, que no seu entender surge na melhor altura."É o melhor momento, porque nas outras paragens tínhamos todos os jogadores bem. Este ciclo fez com que perdesse quatro jogadores normalmente jogam. E esta paragem creio que vai chegar para que esses quatro recuperem e seguramente poderei contar com eles diante do Famalicão", disse.

Autor: Fábio Lima