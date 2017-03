Continuar a ler

O grande goleador do Girabola’2016 (23 golos) tenta a sua sorte no Sporting, apostando em convencer Jorge Jesus para conquistar um lugar no plantel principal.



A direção de Bruno de Carvalho assinou com Gelson Dala até 2019, com opção para mais três temporadas, e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Jorge Jesus chamou Gelson Dala ao treino da equipa principal do Sporting e ficou a conhecer mais um pouco do trabalho deste jovem avançado angolano, contratado recentemente ao 1.º Agosto Gelson Dala, de 20 anos, ainda não jogou pela equipa principal dos leões, mas já fez 9 jogos pelo Sporting B na 2.ª Liga, desde janeiro, com três golos marcados a Sp. Covilhã Gil Vicente , tendo vindo a destacar-se ainda pela qualidade técnica

Autor: António Adão Farias