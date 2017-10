Jorge Jesus abordou esta quinta-feira o seu futuro no futebol, garantindo que a paixão pela modalidade é aquilo que o tem guiado na carreira."O que importa neste momento é falar do nosso jogo e da equipa do Sporting. A minha paixão pelo futebol... Vivo o dia a dia, todos os dias de maneira intensa e não sei qual é o dia em que posso parar a minha atividade, qual é o dia, qual é o ano… Não ponho isso como um objetivo de anos, mas um objetivo da paixão, e Deus me dê muita saúde para poder treinar ainda muitos anos, que é aquilo que eu acredito que vou fazer", frisou em conferência de imprensa.O treinador do Sporting foi depois questionado sobre o alegado interesse do Milan, mas preferiu explicar que está focado no Sporting e em fazer dos leões campeões nacionais: "Não é interessante neste momento falar de coisas que não me guiam, nem nas quais estou mentalizado. O que quero é ter a minha equipa concentrada no jogo com o Rio Ave e depois no jogo da Champions. O resto… uma carreira de um treinador faz-se dia a dia, as coisas têm de surgir normalmente. É o que tenho feito na minha carreira e vou continuar a fazer, independentemente de haver ruídos para sair ou para entrar. Não vou por aí. O importante é focar-me no meu grande objetivo, que é tentar ao longo destes anos que o Sporting seja campeão. Se fui sondado? Acham que eu ia responder a isso? Se fui ou não fui?".

Autor: Luís Miroto Simões