A expulsão após o final do jogo com o V. Setúbal, relativo à Taça CTT, impede Jorge Jesus de orientar a equipa a partir do banco, amanhã na receção ao Feirense.O número 1 do artigo 41.º do Regulamento Disciplinar da Liga é claro a este respeito, ao formular que "em consequência de ordem de expulsão" os agentes desportivos , como técnicos, consideram-se suspensos "preventivamente, até decisão final da Secção Disciplinar." Jesus já havia sido expulso esta época frente a FC Porto e Real Madrid.