Continuar a ler

"Se analisarem os dois jogos, são situações que temos de nos debruçar. Compete-me a mim fazê-lo, mas tem de se olhar sempre em que jogos é que isso acontece. Aqui tens de perceber que são situações diferentes", admitiu o técnico, que a finalizar deixou a garantia de que em Alvalade tudo está bem.



"Sabemos que interessa haver focos de instabilidade nos três rivais. Convém ir buscar alguma coisa... Mas o Sporting está bem! Se amanhã conseguir jogar ao nível que joga, como foi elogiado no último jogo por toda a imprensa italiana... Foi isso que pedi aos jogadores, para que amanhã com o Chaves pudéssemos jogar aquilo que jogamos em Turim, porque aí as coisas serão mais fáceis para a vitória. É que, com todo o respeito pelo Chaves, os jogadores do Chaves não são os mesmos que os da Juventus. Cada jogo tem a sua história e o Sporting quer continuar a sua caminhada, se possível com sete vitórias em nove jornadas. Pois é isso que nos dá possibilidades pontuais para atingirmos o nosso objetivo, que é estar entre os primeiros. Mas para isso tens de ganhar, ter a pressão de ganhar. Quando não ganhas tens de assumir, perceber isso. Não façam ao contrário quando isso não acontece...", concluiu. "Se analisarem os dois jogos, são situações que temos de nos debruçar. Compete-me a mim fazê-lo, mas tem de se olhar sempre em que jogos é que isso acontece. Aqui tens de perceber que são situações diferentes", admitiu o técnico, que a finalizar deixou a garantia de que em Alvalade tudo está bem."Sabemos que interessa haver focos de instabilidade nos três rivais. Convém ir buscar alguma coisa... Mas o Sporting está bem! Se amanhã conseguir jogar ao nível que joga, como foi elogiado no último jogo por toda a imprensa italiana... Foi isso que pedi aos jogadores, para que amanhã com o Chaves pudéssemos jogar aquilo que jogamos em Turim, porque aí as coisas serão mais fáceis para a vitória. É que, com todo o respeito pelo Chaves, os jogadores do Chaves não são os mesmos que os da Juventus. Cada jogo tem a sua história e o Sporting quer continuar a sua caminhada, se possível com sete vitórias em nove jornadas. Pois é isso que nos dá possibilidades pontuais para atingirmos o nosso objetivo, que é estar entre os primeiros. Mas para isso tens de ganhar, ter a pressão de ganhar. Quando não ganhas tens de assumir, perceber isso. Não façam ao contrário quando isso não acontece...", concluiu.

Questionado sobre o facto de o Sporting ter apenas uma vitória nos últimos seis encontros, Jorge Jesus respondeu de forma bastante clara, deixando claro que, apesar desse registo recente, os leões seguem nos lugares cimeiros da Liga."O Sporting, em oito jornadas do campeonato, tem seis vitórias e dois empates. Não estou a perceber... Foram duas derrotas contra quem? Juventus e Barcelona... É nisso que me baseio. O importante aqui é o campeonato nacional, onde temos seis vitórias em oito jogos, com 16 golos marcados e 4 sofridos. As crises dos outros clubes não temos nada a ver...", frisou o treinador leonino, que recordou o facto de as duas derrotas recentes terem sido ante a Juventus e Barcelona.

Autor: Fábio Lima