Entretanto Paulo Cintrão, assessor de imprensa dos leões, explicou logo de seguida que a conversa entre os dois treinadores se prolongou durante "5 a 7 minutos" junto à zona da flash interview.

Primeiro estranhou, depois pediu para que se repetisse a pergunta por não ter percebido e, por fim,... respondeu. Jorge Jesus foi questionado por um jornalista cazaque sobre uma alegada confusão com o treinador do Astana, Stanimir Stoilov, no final do encontro da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa e desmentiu que tivesse havido qualquer situação."Por acaso até estive a falar como ele. O treinador do Astana já jogou em Portugal [no Campomaiorense], ele exprime-se bem em português, e disse-me que vinha fazer uma semana antes do jogo aqui em Lisboa. Quando o jogo terminou, não me lembro. Também quem tinha de fazer a cortesia era ele, não eu, porque não estava em casa.... Mas depois estive a falar muito tempo com ele até em relação ao Manuel Fernandes. Não sei qual é o sentido dessa pergunta", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão, agendado para amanhã (18 horas).