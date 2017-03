Continuar a ler

O técnico falou depois da época desportiva, admitindo que há coisas a corrigir, mas não deixou de referir que o Sporting foi condicionado."Como é obvio, numa época desportiva, mesmo quando a conquistas, ela tem sempre de ser corrigida. Quando a analisas, como o Sporting não ganhar títulos, também tem de ser corrigida. Há coisas que fizemos bem e as coisas que não foram tão bem não se caracteriza só com leitura em relação à equipa, caracteriza-se àquilo que não nos deixaram fazer bem. A minha experiência e o conhecimento do presidente vão dar ideias para que o Sporting possa incomodar mais os rivais. O ano passado incomodou muito, quase totalmente", concluiu.