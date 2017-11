Já em relação à situação de Bas Dost, que deixou o terreno de jogo com queixas, Jesus não quis comentar. "É para departamento medio, nao é para mim", atirou.

Danilo (a 'meias' com André Pinto) fez assim a reviravolta em Alvalade

Bas Dost (quem mais?) adiantou o Sporting em Alvalade

Frente ao Sp. Braga, a vencer por 1-0, Jorge Jesus olhou para o banco e mandou saltar para o terreno de jogo o médio Petrovic. O jogador sérvio estava pronto para entrar... até que os minhotos têm um penálti a favor que mudou por completo a face do jogo. Ora, na ótica do técnico do Sporting, a sua decisão de reforçar a zona central deveria ter sido tomada mais cedo."Faltou ter dado estabilidade no corredor central, algo que ia fazer, mas devia ter sido mais cedo. Mas depois, quando estás a perder, tens uma equipa que deixa muita gente na frente e sente que no contra-ataque podes fazer o 2-0. Olhei mais para o 2-0 do que para defender o 1-0. É essa a minha forma de olhar para o jogo. As duas equipas estão de parabéns, pelo grande jogo e bom espectáculo que deram", referiu, à SportTV.

Autor: Fábio Lima