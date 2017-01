Ainda que não atire a toalha ao chão no que à luta pelo título diz respeito, Jorge Jesus admitiu que a situação fica mais complicada para o Sporting perante mais este mau resultado ( empate a dois diante do Marítimo ), que poderá fazer a equipa de Alvalade terminar a jornada a 10 pontos da frente - caso o Benfica bata o Tondela, no domingo."Os pontos vão aumentando e as situações ficam mais difíceis. Agora há objetivos. Temos de ser realistas e começar a trabalhar em cima do jogo a jogo e do futuro", disse o técnico leonino, à SportTV.Quanto ao seu futuro enquanto técnico do Sporting, JJ é claro. "Essa resposta já a dei mais do que uma vez. A equipa tem ainda pontos para conquistar e tem de fazer um percurso de baixo para cima, pensando neste final de época mais no jogo a jogo e mais no que tem de fazer para o futuro", finalizou.

Autor: Luís Miroto Simões