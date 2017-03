Continuar a ler

Apesar de o Sporting só divulgar a convocatória no próprio dia do jogo, os jogadores eleitospor Jorge Jesus para hoje já estão em estágio desde o final da tarde de ontem. Ao que o nosso jornal apurou, a convocatória é muito semelhante à última lista revelada, ainda que Francisco Geraldes, suplente não utilizado na última jornada, não tenha sido convocado por Jesus para o duelo com o V. Guimarães.