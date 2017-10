Podence fez tudo bem e Bas Dost 'só' teve de encostar

Diante do Chaves, Jorge Jesus surpreendeu ao colocar Daniel Podence em campo e, na entrevista rápida que se seguiu ao encontro - que o Sporting venceu por 5-1 -, explicou o porquê da decisão tomada."Mudámos a nossa dinâmica de jogo no aspeto do posicionamento tático, pois achei que para este jogo era importante ter outros jogadores no centro. Pensei e trabalhar sempre com ele e disse-lhe logo que ia jogar, para se preparar, para trabalhar em cima de algumas coisas que fizemos. É um jogador que assiste bem o avançado, mas não tem golo e tem de começar a tê-lo! Fez ontem 22 anos e quis dar-lhe essa prenda. E ele também deu uma prenda aos adeptos, colegas e treinador", disse à SportTV o técnico do Sporting, que mesmo assim não quis revelar qual a conversa que teve com o jovem.

Autor: Fábio Lima