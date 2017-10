Continuar a ler

O técnico foi depois questionado sobre Podence, mas não quis abrir o jogo relativamente a uma eventual titularidade: "Em cada jogo temos as nossas estratégias, analisamos os adversários, a nossa equipa e depois tentamos montar uma estratégia de jogo. Se estivermos a falar em técnica e tática, pode ser abertamente. Agora, em estratégia não podes dizer claramente o que vais fazer. As estratégias dos jogos passam pelos jogadores. É verdade que o Podence jogou muito bem com o Chaves e portanto garantiu principalmente a opção que lhe dei para me transmitir a mim que está aqui e que é mais um jogador para acrescentar à qualidade do plantel, mas cada jogo tem a sua história. Amanhã vamos ver qual é a estratégia de jogo e por isso não posso dizer se vai ou não jogar de início".Por fim, Jesus falou sobre as ausências de Marcão e Bruno Teles na equipa adversária: "Não conheço em pormenor a equipa do Rio Ave, o seu plantel. É um facto que esses dois jogadores têm jogado quase sempre, quer dizer que o treinador acredita que tem melhor rendimento do que os outros, mas é um problema do Rio Ave. O meu é explorar ao máximo todas as dificuldades que o Rio Ave possa ter".