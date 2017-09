Jorge Jesus deixou de fora oito habituais titulares do Sporting para o jogo desta noite com o Marítimo, da 1.ª jornada do Grupo B da Taça CTT.



A 'revolução', já esperada em certa medida, tendo em conta que os leões têm de dedobrar-se em três frentes até ao início de outubro, fez com que o técnico prescindisse de Rui Patrício, Piccini, Coates, Coentrão, William, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Bas Dost.





Apenas três jogadores que costumam fazer parte das primeiras opções entraram na lista para a receção aos madeirenses: o francês Jérémy Mathieu e os argentinos Battaglia e Acuña.



Além de Romain Salin, que deve ocupar o lugar de Rui Patrício na baliza, estreando-se de verde e branco, contra um clube que já representou, Jorge Jesus chamou mais quatro elementos do plantel que ainda não se estrearam esta época, casos de Tobias Figueiredo, João Palhinha, Mattheus Oliveira e Gelson Dala.



Na convocatória estão, ainda, o guarda-redes Pedro Silva, os defesas André Pinto, Ristovski e Jonathan Silva, os médios Petrovic, Bruno César, Iuri Medeiros e os avançados Doumbia, Alan Ruiz e Podence, este de regresso após lesão.



O Sporting joga no próximo sábado, 23 de setembro, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense, em jogo da 7.ª jornada da Liga. Seguem-se o Barcelona (dia 27) e o FC Porto (1 de outubro), ambos em Alvalade.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Salin e Pedro Silva



Defesas: André Pinto, Ristovski, Tobias Figueiredo, Mathieu e Jonathan



Médios: Acuña, Bruno César, Battaglia, Mattheus, Iuri Medeiros, Petrovic e João Palhinha



Avançados: Gelson Dala, Doumbia, Podence e Alan Ruiz

Autor: Vítor Almeida Gonçalves