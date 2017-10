Bastante destacado pela imprensa italiana pela sua atuação diante da Juventus, Cristiano Piccini foi também elogiado por Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Chaves. O técnico do Sporting, para lá dos elogios, deixou no ar a ideia de que espera cobiça por parte de outros clubes pelo seu lateral."O Piccini fez um grande jogo para a imprensa desportiva italiana, porque eles sabem olhar para o que é o jogo do aspeto tático. Se alguém, em termos táticos, sabe valorizar o aspeto tático, são eles. Realçaram o jogo do Piccini, de grande qualidade do ponto de vista tático. É verdade. O Piccini não só jogou a este nível neste jogo... Mas os jogos como disse dão segurança e confiança. Jogar no Betis é uma coisa, no Sporting é outra. Uma coisa é jogar para ganhar de vez em quando; outra é jogar aqui para ganhar sempre. Parece que não, mas influencia. Está a adaptar-se. Seguramente estou com antecedência, mas vamos ver quando acabar o campeonato onde ele estará", disse.

Autor: Fábio Lima