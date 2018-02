"Mas não vamos aqui inventar já um jogador. Ele tem muito que aprender. Vai ter oprtunidades, vai deixar de as ter, vai voltar a ter… vai ser preparado passo a passo, sempre com muito cuidado, pois sabemos o valor que ele tem. Ele e os colegas que jogam na posição dele", acrescentou o treinador do Sporting á margem da análise ao jogo frente ao Astana, na quinta-feira (16 horas).

A convocatória do Sporting para a primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa frente ao Astana inclui Rafael Leão, mas isso não significa que o avançado de 18 anos volte a ter uma oportunidade depois de ter jogado 21 minutos frente ao Feirense, no domingo, na estreia em jogos da Liga NOS."Demos-lhe a primeira possibilidade com o Feirense. É um jogador que tem vindo a trabalhar com a equipa principal, fazendo trabalho específico tático e mais físico e técnico - aspetos que achamos importantes para ele", assinalou Jorge Jesus em conferência de imprensa nesta quarta-feira.