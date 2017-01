A comitiva do Sporting chegou às 00h54 ao Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, depois de ter viajado de autocarro desde Chaves, onde os leões foram eliminados da Taça de Portugal ao perder por 1-0 com o clube transmontano.Rui Patrício, um dos capitães da equipa leonino, liderou os jogadores à entrada para o aeroporto, onde estavam alguns adeptos da equipa de Alvalade. Entre algumas críticas, Jorge Jesus foi o mais apoiado pelos simpatizantes sportinguistas presentes.Beto também foi bastante apoiado - "És dos poucos que honram este símbolo" e "É preciso mais raça" foram algumas das palavras de ordem que foram dirigidas ao guardião do Sporting -, enquanto o presidente Bruno de Carvalho não chegou com a comitiva.

Autor: Nuno Barbosa