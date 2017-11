Continuar a ler

"Foi um bom jogo. Sabíamos que o Sp. Braga tem uma boa equipa e boas individualidades. Sabíamos que seria um jogo equilibrado. Senti que depois do 1-0 tínhamos mais possibilidade de aguentar o 1-0 do que passar para 2-0. E, depois, com duas situações muito em cima, fomos penalizados. Mas com crença, o Alan entrou e sofreu o penálti. E houve outro sobre o Bruno César! Foi um jogo dividido. Até ao nosso golo, o Sp. Braga não criou problemas. A perder, aí sim foi mais atrevido. Fez o golo de penálti e depois tem outro remate que não deu hipóteses ao Rui Patrício. A equipa acreditou e, em poucos minutos, fomos à procura de não perder o jogo. Importante era ganhar, mas é melhor empatar do que perder. Além disso, não foi contra uma equipa qualquer. Foi contra uma boa equipa, que tinha ganho aqui na época passada. Por isso, na minha opinião fica aquele trabalho durante a segunda parte. Quando estava a preparar-me para segurar o resultado, colocando o Petrovic, acabámos por sofrer golo. Tudo se transformou nesses minutos. Foi um jogo louco, de tudo ou nada para as duas equipas. O Braga abordou-o assim quando esteve a perder e nós também. E se houvesse mais cinco minutos havia mais um golo de qualquer um dos lados!""São dois pontos perdidos. Mas, depois de estar a perder por 2-1 e empatar, acaba por ser um mal menor. Há que realçar que este jogo foi contra uma boa equipa, forte e por isso está logo atrás dos grandes. Não é fácil ganhar ao Braga""Fez um bom jogo. Aqui e ali prejudicando o Sporting e noutros lances o Sp. Braga. Foi um jogo bem ajuízado do ponto de vista técnico e disciplinar, com uma ou outra decisão que não favoreceu nenhuma das equipas. Mas nenhuma das equipas se pode desculpar com o árbitro, pois nós também tivemos um penálti sobre o Bruno César. Mas era um lance difícil de ver e aceito isso"