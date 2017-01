Jorge Jesus elogiou esta sexta-feira Francisco Geraldes e Podence, dois jogadores que estão emprestados ao Moreirense mas vão regressar a Alvalade nesta janela de mercado."Foram solicitados a regressar antes deste jogo, não teve nada a ver com o jogo de ontem, mas com uma estratégia e planeamento que o Sporting está a fazer muito bem com jogadores emprestados. Foi com o Semedo, com o Palhinha e agora acabam por vir mais dois jogadores. Não tem muito a ver com o momento desportivo do Sporting. Esses jogadores são enquadrados naquilo que fazemos durante seis meses. Penso que isso vai ser copiado por muitas equipas", afirmou o técnico em conferência de imprensa.Assim, a exibição da dupla na meia-final da Taça CTT diante do Benfica não surpreendeu o treinador: "Face ao rendimento deles, vimos que estão a evoluir, são competitivos e, como fizemos com o Semedo, agora têm possibilidades de crescerem mais. Ontem acrescentaram o que já pensávamos deles. São jogadores de qualidade e que fazem parte do futuro do Sporting".

Autor: Luís Miroto Simões