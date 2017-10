Continuar a ler

"As pessoas que não têm experiência, que não sabem, não sabem qual é a diferença, não percebem que jogadores com histórico de lesões e de operações se jogarem em sintéticos têm possibilidade de lesão. Provavelmente as pessoas dos sintéticos não vão gostar de ouvir isto, mas o futebol tem de ser jogado na relva. E venham dizer que é de última geração... Relva é relva... plástico é plástico. Relva de sintético? Qual relva? Mas foi bom para o Oleiros, foram todos muito simpáticos. Fizeram de tudo, fomos bem recebidos e eles mereceram que estivéssemos aqui", admitiu.



A finalizar, já de olho na Juventus, JJ garante que na sexta-feira o 'chip' será outro e revelou ainda que um dos seus jogadores não poderia jogar nestas condições. "Tivemos jogadores nas seleções... O Piccini não pode jogar em sintéticos, pois teve lesões... As pessos não sabem! Falam de barato. A partir de amanhã prepararemos o jogo de Champions, com uma das melhores equipas da Europa", concluiu. "As pessoas que não têm experiência, que não sabem, não sabem qual é a diferença, não percebem que jogadores com histórico de lesões e de operações se jogarem em sintéticos têm possibilidade de lesão. Provavelmente as pessoas dos sintéticos não vão gostar de ouvir isto, mas o futebol tem de ser jogado na relva. E venham dizer que é de última geração... Relva é relva... plástico é plástico. Relva de sintético? Qual relva? Mas foi bom para o Oleiros, foram todos muito simpáticos. Fizeram de tudo, fomos bem recebidos e eles mereceram que estivéssemos aqui", admitiu.A finalizar, já de olho na Juventus, JJ garante que na sexta-feira o 'chip' será outro e revelou ainda que um dos seus jogadores não poderia jogar nestas condições. "Tivemos jogadores nas seleções... O Piccini não pode jogar em sintéticos, pois teve lesões... As pessos não sabem! Falam de barato. A partir de amanhã prepararemos o jogo de Champions, com uma das melhores equipas da Europa", concluiu.

Jorge Jesus elogiou a seriedade do seu Sporting no duelo desta noite diante do Oleiros , uma partida que no seu entender também se fez complicada pelas condições nas quais foi jogada, tanto pelo piso sintéticos, como pelas dimensões inferiores do relvado em relação aos estádios que os leões estão habituados a jogar."O grande mérito é da responsabilidade que sentiram. É um jogo de Taça, não interessa o nome do adversário. Estiveram aplicados, competitivos e com atitude. E repare que o campo tem menos sete metros de largura e cinco de comprimento, algo que reduz o espaço. Tornou o jogo mais difícil para os jogadores, não só pelo piso. Mas tudo isso criar dificuldades. Os golos ajudaram a que mais dificuldades não aparecessem...", começou por dizer, à SportTV, apontando depois baterias para o... sintético.

Autor: Fábio Lima