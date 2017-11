Jorge Jesus está rendido ao talento de Rafael Leão e a prova disso mesmo é a sua convocatória para Paços de Ferreira. O avançado, de 18 anos, faz parte da lista de eleitos do treinador e a chamada surge após várias semanas de trabalho com a equipa principal, algo de que o nosso jornal deu conta na edição de ontem.A situação é inédita na Liga mas não noutras provas. Na verdade, está é a segunda vez que Rafael Leão (9 jogos e 5 golos na equipa B do Sporting) é chamado por Jesus. O extremo já tinha sido convocado para Oleiros, na Taça de Portugal, num jogo em que entrou e... marcou. Foi uma estreia de sonho para Rafael Leão, que entrou aos 70 minutos e aos 86’ fez de cabeça o quarto e último golo da vitória do Sporting (4-2). Desde aí ficou sempre no radar de Jesus que, sem Doumbia, volta a dar provas da sua confiança em Rafael Leão, também elegível para extremo-esquerdo.