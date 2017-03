Jorge Jesus abordou esta quinta-feira as declarações de Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, acerca da utilização dos jovens Podence e Geraldes em Alvalade, concordando que a dupla deve ter oportunidades para jogar, mas alertando para o nível de exigência no Sporting "Concordo plenamente [com Rui Jorge]. Todos os selecionadores estão dependentes dos treinadores dos clubes. São os treinadores que formam os jogadores, não são os selecionadores. É importante que os selecionáveis estejam a jogar, mas jogar no Sporting é uma coisa e no Moreirense, para não cair de divisão, é outra. Por isso é que o Sporting e o Benfica lutam para o título, a qualidade tem de ser diferente", referiu o técnico em conferência de imprensa.O treinador leonino debruçou-se depois sobre o caso específico de Podence e relembrou o processo que ocorreu com Gelson: "O Chico está lesionado, estamos a falar do Podence. Se há alguém que acredita no Podence sou eu, e ele sabe onde é que estava quando cheguei ao Sporting. Agora, temos de ter cuidado, formar os jogadores como formámos o Gelson, que já é uma certeza. Foi formado debaixo de um grande jogador chamado João Mário, teve o tempo dele e quando chegou disse presente".

Autor: Luís Miroto Simões