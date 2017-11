Jorge Jesus elogiou a resposta dada por André Pinto nos últimos jogos, especialmente pela sua exibição diante da Juventus."Respondeu muito bem, num jogo de alto risco, como são todos. Ia jogar contra aquela que é, na minha opinião, a segunda melhor dupla da Europa, com o Higuaín e o Dybala. Mostrou-se sereno, concentrado e com um conhecimento muito forte do que lhe passámos durante a semana. Fez um bom jogo e agora tem outro. A qualidade vê-se Estou satisfeito pelo que o André tem feito"

Autor: Fábio Lima