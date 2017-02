Ao contrário da temporada passada, o Sporting de Jorge Jesus tem sentido algumas dificuldades para encarrilar vários encontros seguidos a vencer. Uma situação para a qual o técnico dos leões já identificou as causas, ainda que, mesmo assim, confesse ver como muito complicada atingir a meta pontual da época transata."Andámos à procura... Estávamos habituados a estar com sequências de 8, 9 ou 10, como no ano passado. O que importa é o presente e o que já disse é que o Sporting e eu temos de descobrir o presente para olhar para o futuro com outros olhos. Sabemos por que não conseguimos ter consistência nas vitórias. Algumas vezes foi por culpa nossa, outras não. Temos de fazer uma retrospetiva a isso. Ainda faltam 14 jogos para estarmos mais fortes do que estivemos. O nosso primeiro ano foi com muita força, com 86 pontos. Não é fácil fazer 86 pontos, se calhar não os volto a fazer"

Autor: Fábio Lima