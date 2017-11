Refira-se que esta quarta-feira, em Turim, Ernesto Valverde até fez aquilo que JJ pediu, ao deixar Messi no banco até aos 56 minutos, num encontro que terminou num empate a zero

Conseguido pelo menos o passaporte para a Liga Europa, o Sporting vai dentro de duas semanas a Barcelona com desejo de triunfar para continuar a sonhar com a passagem aos 'oitavos'. Jesus não atira a toalha ao chão e admite que caso Messi não jogue... o objetivo fica mais perto."Acredito que sim. Se o baixinho não jogar, como nessa altura [duelo de 2012/13, que terminou 0-0]... Ficaremos mais perto desse objetivo. É uma equipa que já tem o primeiro lugar assegurado. Nessas situações, normalmente os treinadores tentam segurar e descansar os mais importantes. Espero que o treinador do Barça faça isso", admitiu o técnico leonino.

Autor: Fábio Lima