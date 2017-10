Esta segunda-feira, no derradeiro treino de preparação para o duelo com a Juventus, a ausência de William Carvalho foi a grande nota de destaque no Sporting e Jorge Jesus admitiu que apenas no dia do jogo saberá se pode ou não utilizar o médio ante a Vecchia Signora."Mathieu e Piccini não vão recuperar. O William só amanhã vamos saber, só amanhã teremos a certeza absoluta", disse o treinador dos leões, em conferência de imprensa.

Autor: João Socorro Viegas