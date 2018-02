Continuar a ler



Comunicado:



"O departamento médico do futebol profissional, liderado pelo dr. Frederico Varandas, divulga as seguintes informações clínicas:



Bas Dost: contusão na grelha costal direita - em tratamentos;

Daniel Podence: fractura de lisfranc do pé esquerdo. Submetido a intervenção cirúrgica pelo dr. Manuel Sousa no Hospital CUF Descobertas. Tempo previsto de paragem: 10-12 semanas"

O Sporting anunciou esta segunda-feira que o tempo previsto de paragem de Daniel Podence se estende entre as 10-12 semanas. O jovem avançado leonino foi submetido a semana passada a uma intervenção cirúrgica devido a uma fratura de lisfranc.Também Bas Dost continua a constar no boletim clínico dos leões. O holandês prossegue tratamento a uma "contusão na grelha costal direita" e, tal como Jorge Jesus já avançara ontem, não estará apto a tempo de defrontar o Astana , na quinta-feira, no jogo da 1.ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.