Um triunfo em seis jogos. Jorge Jesus está perante a sua pior sequência de resultados desde que é treinador do Sporting, mas tal não significa que o estado de graça do treinador tenha chegado ao fim. A menos que não vença o Chaves em Alvalade...

A estatística é pobre, mas há atenuantes que justificam a pobreza dos seus números. Tal como Jesus tem feito questão de vincar, aliás. Contas feitas, as duas derrotas deste ciclo foram consentidas face a Barcelona e Juventus, duas equipas de poderio inegavelmente superior ao dos leões, mas contras as quais as exibições do Sporting até conseguiram reunir amplos elogios da crítica nacional e estrangeira. Mais: um dos três empates consentidos aconteceu diante do FC Porto.





Continuar a ler

Um mal menor, na opinião da estrutura leonina. Afinal, ‘trágico’ seria ter perdido em casa e deixado cavar um fosso de cinco pontos em relação aos dragões, líderes isolados da Liga. Indesculpáveis, porém, são as igualdades com Marítimo, em pleno Alvalade (que pode ter comprometido o apuramento para a final four da Taça CTT, mesmo estando cumprida apenas uma jornada), e na visita ao Moreirense, precisamente na véspera do clássico com os dragões, resultando na perda da liderança até então partilhada com o FC Porto. Um mal menor, na opinião da estrutura leonina. Afinal, ‘trágico’ seria ter perdido em casa e deixado cavar um fosso de cinco pontos em relação aos dragões, líderes isolados da Liga. Indesculpáveis, porém, são as igualdades com Marítimo, em pleno Alvalade (que pode ter comprometido o apuramento para a final four da Taça CTT, mesmo estando cumprida apenas uma jornada), e na visita ao Moreirense, precisamente na véspera do clássico com os dragões, resultando na perda da liderança até então partilhada com o FC Porto. A única vitória dos últimos seis jogos foi obtida sem o contributo de qualquer um dos titulares, mas contra o Oleiros, do terceiro escalão nacional. A ‘besta’ de todos os traumas No jogo da redenção, domingo, em Alvalade, os leões de Jesus terão pela frente o Chaves, essa equipa de má memória para os verdes e brancos. Afinal, foram os transmontanos que provocaram a grande crise de janeiro de 2017 em Alvalade, quando afastaram os leões da Taça de Portugal , já depois de empatar na Liga, num espaço de quatro dias, colocando em causa a continuidade de Jorge Jesus e provocando uma verdadeira revolução no plantel a meio da temporada.

Autor: António Adão Farias